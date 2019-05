Google bringt Inkognito-Modus für Maps und Suche

Neben den neuen Pixel-Handys und neuer Smart-Home-Hardware stand auch Privatsphäre im Fokus der Keynote auf Googles Entwicklerkonferenz I/O. Google-Chef Sundar Pichai gab dabei bekannt, dass ein bereits bekanntes und beliebtes Browser-Feature nun auch auf andere Produkte ausgeweitet wird. So werden künftig der Kartendienst Maps sowie die Google-Suche über einen Inkognito-Modus verfügen.

Zwar ist der Inkognito-Modus kein vollständiger Schutz vor Tracking, allerdings könnte er in manchen Situationen durchaus ein hilfreiches Tool sein, um seine Privatsphäre zu schützen.

Funktionsweise

In der Praxis funktioniert der Modus genauso, wie man es vom Browser gewohnt ist. Aktiviert man den Inkognito-Modus in der Maps-App werden gesuchte Orte und Routen nicht in die Suchhistorie bzw. in den Standortverlauf aufgenommen. Um in den Inkognito-Modus zu wechseln, muss man einfach auf sein Profilbild klicken und den entsprechenden Modus auswählen.