Navigieren mit der Kamera: Google Maps bekommt AR-Funktion

Google Maps unterstützt ab sofort auch Augmented-Reality-Navigation. Dabei werden die Anweisungen in Echtzeit über das Live-Bild der Kamera gelegt, um dem Nutzer zu zeigen, wohin er gehen muss. Das Feature soll vor allem bei der Navigation an Orten, an denen man zuvor noch nie war, helfen.

Laut Wall Street Journal kombiniert Google für die Funktion klassische Standortdaten, wie GPS, WLAN und Funkzellen, mit optischen Informationen, wie Aufnahmen von Häusern. Zumindest in Großstädten wie New York scheint das zuverlässig zu funktionieren, die Richtung wird mit großen 3D-Pfeilen vorgegeben.