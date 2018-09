Magic Leap One im Hands-On: Hype zum Angreifen

Auch danach hielt sich Magic Leap bedeckt und gewährte nur sporadisch einen Blick hinter den Vorhang. Jede noch so kleine Information befeuerte die Hype-Maschine, sodass viele Branchen-Insider bereits an die nächste große Revolution nach dem Smartphone glaubten. 2018 folgte die große Enthüllung - und Ernüchterung. Die Magic Leap One, die erste Augmented-Reality-Brille des Start-ups, wirkt auf den ersten Blick wie Microsofts HoloLens und ist noch dazu relativ kostspielig (ab 2295 US-Dollar). Doch warum glauben dennoch so viele namhafte Unternehmen und Investoren an Magic Leap, das mit 2,3 Milliarden US-Dollar so viel Risikokapital wie kaum ein anderes Start-up einsammeln konnte? Die futurezone durfte die Magic Leap One ausprobieren - und ist begeistert und enttäuscht zugleich.

Rutschende Schwimmbrille

Eigentlich ist die Magic Leap One nur in ausgewählten US-Städten (Chicago, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco und Seattle) verfügbar, dank guter Kontakte konnte das auf AR-Anwendungen spezialisierte Tiroler Unternehmen HoloLight zwei Geräte nach Europa holen. Eines davon konnte die futurezone in Wien ausprobieren. Optisch erinnert die Magic Leap One an eine Science-Fiction-Schwimmbrille. Während die HoloLens auf ein großes Frontvisier aus einem Stück Glas setzt, hinter dem sich die beiden Wellenleiter-Displays (eines pro Auge) befinden, ist das Sichtfeld bei der Magic Leap One deutlich eingeschränkt. Da die Brille recht eng am Gesicht anliegt und die runden Linsen kompakt sind, fehlt nahezu das komplette periphere Sichtfeld und der Kopf muss gedreht werden, um alles zu sehen. Das könnte unter anderem ein Problem für den industriellen Einsatz darstellen, wie HoloLight anmerkt.