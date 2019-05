Nachlese: Google-Präsentation auf der I/O im Liveticker

Pichai ist wieder da: Er spricht über Google Duplex. Zur Erinnerung: Dabei handelt es sich um das Tool, das automatisch in Geschäften anruft, um Dinge für einen zu erledigen. So kann es etwa Frisörtermine vereinbaren, oder Tische reservieren.

Duplex, das bereits in den USA im Rahmen einer Testphase verfügbar ist, wird nun ausgeweitet. Es wird künftig auch für Automieten und Kinokarten verwendet werden können.

In der Praxis soll das so funktionieren: Man bekommt eine Erinnerung über eine bevorstehende Reise. Man kann dem Assistant dann einfach auftragen, ein Auto für den Trip zu buchen. Duplex besucht dann die Webseite des Autovermietdienstes, füllt das entsprechende Formular automatisch aus und wartet nur noch auf die Bestätigung des User. Google nennt den Dienst „Duplex for Web“.