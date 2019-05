Billiges Pixel 3a, neues Android Q: Was die Google I/O bringt

Am Dienstagabend startet mit der Keynote Googles wichtigste Entwicklerkonferenz I/O. Schauplatz ist einmal mehr das Shoreline Amphitheatre in Mountain View, unweit der Firmenzentrale. Eigentlich wird das Areal vorwiegend für Open-Air-Konzerte genutzt, was auch der I/O mehr eine Art Festival-Flair als Konferenz-Charme verleiht.

Ein Großteil der Neuerungen wird bei der Keynote erwartet. Sie startet am Dienstag um 10 Uhr Ortszeit, also 19:00 Uhr unserer Zeit. Die futurezone wird in Mountain View vor Ort sein und zeitnah über die Keynote und sowie über alle Neuigkeiten berichten. Eindrücke der Konferenz werden wir auch über Instagram, Facebook sowie Twitter liefern, wo ihr uns natürlich folgen könnt.

Vorab der Keynote sind schon einige Informationen durchgesickert: