Günstiges Google-Phone Pixel 3a geleakt

Gerüchte, wonach Google eine günstigere Version seiner Pixel-Phones bringen wird, gibt es schon lange. Nun hat der bekannte Leaker Evan Blass, auch bekannt unter dem Twitter-Namen @evleaks, ein Foto veröffentlicht, das das Pixel 3a zeigen soll.

Mit dem breiten Rahmen erinnert das Design des günstigen Pixel-Modell an Smartphones, die mittlerweile in die Jahre gekommen sind. Die Konkurrenz hat in derselben Preiskategorie wesentlich modernere Designs - etwa mit Kameraloch, schmalen Rändern und kleinere Notches - im Angebot.