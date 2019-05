Günstiges Google-Phone Pixel 3a: Fotos und alle Details geleakt

Viel gelobte Kamera

Hauptargument, sich ein Pixel 3a zu kaufen, wird vor allem die hochwertige Kamera und der vergleichsweise niedrige Preis sein. So soll das Kamera-Setup des günstigeren Modells der hochgelobten Kamera des regulären Pixel-Phones weitgehend gleichen.

Neben dem Night-Sight-Modus verfügt die Kamera des Pixel 3a auch über Portrait-Modus und Motion-Auto-Focus. Außerdem bietet Google den Pixel-3a-Nutzern unlimitierten Speicherplatz bei Google Fotos. Auflösen soll die Hauptkamera mit 12,2 Megapixel, die Selfie-Kamera mit 8 Megapixel.

Die Schnellladefunktion soll den Akku des Pixel 3a in 15 Minuten so viel Power verleihen, dass er wieder 7 Stunden durchhält. Die Kapazität des Akkus gibt Google beim Pixel 3a mit 3000 mAh an, beim Pixel 3a XL mit 3700 mAh. Google verspricht außerdem Sicherheits- und OS-updates für die nächsten drei Jahre.