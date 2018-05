Live: Sundar Pichai eröffnet Google I/O mit Keynote

Anschließend widmete er sich künstlicher Intelligenz und wie der Einsatz von Machine Learning in den verschiedensten Feldern eingesetzt werden kann. Pichai sprach über Googles Projekt, in dessen Rahmen Augenkrankheiten mithilfe von künstlicher Intelligenz diagnostiziert werden können. Außerdem sprach er von einem Google-Forschungsprojekt, in dessen Rahmen Krankheiten mittels KI vorhergesagt werden können. Ein entsprechendes Forschungspapier soll noch heute publiziert werden.

Smart Compose

Nach dem umfassenden Gmail-Redesign hat Pichai noch eine weitere Funktion für den E-Mail-Dienst angekündigt. Smart Compose nutzt Machine Learning, um herauszufinden, was man als nächstes schreiben will. Passende Phrasen werden während des Tippens vorgeschlagen und können per Knopfdruck in den Text eingefügt werden. Die Funktion soll noch dieses Monat für alle Gmail-Nutzer aktiviert werden. Es ist allerdings davon auszugehen, dass sie vorerst nur in Englisch verfügbar sein wird.

Google Assistant

Anschließend widmete sich Pichai dem Google Assistant. So wurde zuletzt die Sprachausgabe verbessert. Der Assistant hat nun sechs verschiedene neue Stimmen und soll wesentlich natürlicher sprechen könne. Noch heuer soll das Angebot außerdem um eine Promi-Stimme ergänzt werden. Dafür hat der Konzern den Sänger und Schauspieler John Legend engagiert.

Google-Manager Scott Huffman betrat anschließend die Bühne, um über weitere Neuerungen für Googles Sprachassistenten zu sprechen. Er kündigte die lange erwarten Features Continued Conversation und Multiple Actions an. Dabei kann man mit dem Google Assistant Gespräche führen, ohne, dass man jedes Mal "OK Google" sagen muss. Fragt man etwa, "OK Google, wie ist das Spiel der Golden State Warriors ausgegangen" kann man nach der Antwort direkt weiterfragen: "Wann ist das nächste Spiel".

Mithilfe von Multiple Actions kann man dem Assistant nun auch mehrere Dinge gleichzeitig erledigen lassen. "OK Google, drehe das Licht in der Küche an und Spiele Musik auf Spotify" führt nun beide Aktionen gleichzeitig aus. Laut Huffman seien so viel natürlichere Unterhaltungen mit dem Sprachassistenten möglich.



Google Assistant setzt auf visuelle Inhalte

Der nächste Schritt für den Assistant sollen verstärkt visuelle Inhalte sein. Bereits im Rahmen der CES in Las Vegas wurden smarte Displays von verschiedenen Herstellern gezeigt, die nun in den Verkauf kommen werden. Auch auf dem Smartphone soll der Assistant verstärkt mit visuellen Elementen arbeiten. Im Sommer soll der Assistant außerdem erstmals fix in Google Maps integriert werden.

Der Artikel wird laufend ergänzt, hier der Live-Stream der Keynote: