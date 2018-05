Google Assistant ruft selbstständig beim Frisör an

Eines der spektakulärsten neuen Features, die Google-Chef Sundar Pichai im Rahmen der Google I/O ankündigte, war, dass der Sprachassistent Google Assistant vollautomatisch Telefonanrufe für einen erledigt. So soll man künftig etwa den Assistant bitten, einen Frisörtermin zu vereinbaren. Die Software sucht anschließend die Nummer eines Frisörs heraus und führt selbstständig einen Telefonanruf durch. Google nennt das System Google Duplex.

Die KI unterhält sich vollautomatisch mit dem menschlichen Gegenüber im Frisörsalon und kann sogar damit umgehen, wenn der gewünschte Termin nicht frei ist und eine Alternative vereinbaren. Auch Restaurant-Reservierungen sollen so künftig vollautomatisch durchgeführt werden können. Wann das Feature, das vorerst mit hoher Wahrscheinlichkeit nur in Englisch verfügbar sein wird, freigeschaltet werden soll, war vorerst noch unbekannt. Erste Tests sollen diesen Sommer anlaufen. Details und Soundclips echter Anrufe hat Google in einem Blogpost veröffentlicht.

Neue Stimmen

Außerdem gab es noch einige andere Neuerungen für den Assistant zu berichten. So wurde zuletzt die Sprachausgabe verbessert. Der Assistant hat nun sechs verschiedene neue Stimmen und soll wesentlich natürlicher sprechen können. Noch heuer soll das Angebot außerdem um eine Promi-Stimme ergänzt werden. Dafür hat der Konzern den Sänger und Schauspieler John Legend engagiert.

Google-Manager Scott Huffman kündigte außerdem die lange erwarten Features Continued Conversation und Multiple Actions an. Dabei kann man mit dem Google Assistant Gespräche führen, ohne, dass man jedes Mal "OK Google" sagen muss. Fragt man etwa, "OK Google, wie ist das Spiel der Golden State Warriors ausgegangen?", kann man nach der Antwort direkt weiterfragen: "Wann ist das nächste Spiel?"

Multiple Actions

Mithilfe von Multiple Actions kann man dem Assistant nun auch mehrere Dinge gleichzeitig erledigen lassen. "OK Google, drehe das Licht in der Küche an und Spiele Musik auf Spotify" führt nun beide Aktionen gleichzeitig aus. Laut Huffman seien so viel natürlichere Unterhaltungen mit dem Sprachassistenten möglich.

Der nächste Schritt für den Assistant soll verstärkt visuelle Inhalte sein. Bereits im Rahmen der CES in Las Vegas wurden smarte Displays von verschiedenen Herstellern gezeigt, die nun in den Verkauf kommen werden. Auch auf dem Smartphone soll der Assistant verstärkt mit visuellen Elementen arbeiten. Im Sommer soll der Assistant außerdem erstmals fix in Google Maps integriert werden.