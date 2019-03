Erste Beta ausprobiert: Das kann das neue Android Q

Mitte März hat Google erstmals einen konkreten Vorgeschmack auf das kommende Android geliefert. Zwar weiß man immer noch nicht, für welche Süßigkeit das „Q“ steht, aber man kann sich immerhin bereits die Beta-Version herunterladen. Natürlich nur dann, wenn man ein passendes Smartphone hat. Welches Gerät man braucht und wie man die Beta bekommt, haben wir hier beschrieben.

Vorweg: Bei der veröffentlichten Version handelt es sich noch um eine sehr frühe Variante des Betriebssystems. Dennoch ist auffällig, dass Google bereits jetzt von „Beta“ spricht. Beim Vorgänger Android P wurde die Software zu diesem Zeitpunkt noch als „Developer Preview“ bezeichnet. Als Betriebssystem auf meinem primären Gerät würde ich die Android Q aktuell dennoch nicht verwenden.

Trotzdem liefert die Software bereits einen spannenden Ausblick und einige neue Funktionen. Hinweis: Auf allen Screenshots ist der Notch sichtbar, was ebenfalls eine Neuerung in Android Q darstellt. Ob das auch in der finalen Version so ist, bleibt abzuwarten.