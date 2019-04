Android Q Beta 2 bringt mögliches Aus für Home-Button

Wenige Wochen nach der Veröffentlichung der ersten Beta stellt Google nun die zweite Vorabversion von Android Q bzw. Android 10 zur Verfügung. Wofür das Q steht, weiß man zwar immer noch nicht, dafür gibt es ein paar neue Funktionen. Wir haben sie uns angesehen.

Wischgesten statt Buttons

Anstatt per Home-, Zurück- und Menü-Button soll man sich künftig per Swipe durch das System navigieren. Ähnliches kennt man bereits von Apple ab dem iPhone X.

Wischt man in dem neuen Android auf der Navigationsleiste unten nach links und rechts, kann man sich so durch seine offenen Apps bewegen. Wirklich rund funktioniert das in der zweiten Beta auf einem Pixel 3 XL allerdings nicht. Das Weiter- und Zurückschalten läuft nicht wirklich flüssig und springt mehr oder weniger unkontrolliert herum.

Eine weitere interessante Entdeckung in der neuen Beta haben die Kollegen von XDA gemacht. So ist in dem System eine Funktion versteckt, die den Home-Button komplett verschwinden lässt und durch eine Leiste ersetzt. Google könnte also planen, die Navigationsbuttons komplett zu entfernen.