Weltweite Proteste gegen Google-Zensur

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International will in mehreren Ländern gegen Google demonstrieren. Der Grund für den Protest ist Dragonfly. Dragonfly ist der Projektname für Googles Suchmaschine, die speziell an den chinesischen Markt angepasst ist. Das heißt sie liefert nur zensierte Resultate, so wie es von der chinesischen Regierung gewünscht ist.

Amnesty International hat deshalb heute vor, vor den Google-Büros in den USA, Großbritannien, Australien, Kanada, Deutschland, Hong Kong, den Niederlanden und Spanien zu demonstrieren. Neben Transparenten sollen auch Libellen aus Ballonen in den Google-Farben zum Einsatz kommen. Amnesty International argumentiert, dass wenn Google in China die Suchmaschine für Profit zensiert, dies auch früher oder später in anderen Ländern machen wird.