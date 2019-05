Zusammenfassung: Was Google bei der I/O alles vorgestellt hat

Nest Hub Max

Haushalt. Neben dem Pixel 3a war die zweite große Hardware-Neuigkeit der I/O-Keynote das Nest Hub Max. Das Gerät sieht aus wie eine Mischung aus Lautsprecher und Tablet und soll künftig das Zentrum vernetzter Haushalte bilden. Es besitzt ein 10-Zoll-Display und eine Weitwinkel-Kamera. Wie bei Smart-Home-Produkten üblich wird besonderes Augenmerk auf leichte Bedienbarkeit für alle Bewohner, ob jung oder alt, gelegt. Nest Hub Max erkennt die Gesichter aller Personen, die mit ihm sprechen (eingebauter Google Assistant) und passt sich ihren Gewohnheiten an.

Videotelefonieren ist mit dem Gerät ebenso möglich wie das Steuern von Heizung und Licht oder das Fernsehen bei YouTube TV. Als besonderes Schmankerl in puncto Datenschutz bringt Google einen Schalter auf der Rückseite, der den Stromkreis der Kamera physisch unterbricht - damit man sich in bestimmten Situationen garantiert nicht beobachtet fühlt. Nest Hub Max wird für 229 Dollar auf den Markt kommen, anfänglich aber nur in den USA, Großbritannien und Australien.