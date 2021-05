Radikal neues Design: Google zeigt Android 12

Google hat im Rahmen der I/O einen detaillierten Einblick in die neue Optik von Android 12 gegeben.

Was bereits vorab durchgesickert ist, wurde im Rahmen der Keynote der Google I/O 2021 (Ticker zum Nachlesen) nun offiziell gemacht: Android 12 kommt mit einer radikal neuen Designsprache.

Das Zauberwort lautet nun Individualismus. Anstatt ein Design und eine Farbsprache vorzugeben, will Google Android künftig anders in Szene setzen: Die Designsprache hört dementsprechend auf die Bezeichnung Material You. "Material kann jedes Bedürfnis erfüllen", sagt Google-Designer Matías Duarte im Rahmen der Keynote.

Individuelles Design

Konkret bedeutet das, dass sich Android an seinen Benutzer anpasst. Als Basis dafür, in welchen Farben sich das System darstellt, kann das Wallpaper dienen. Daraus werden Farben extrahiert, die sich anschließend in den Menüs und Bedienelementen widerspiegeln. Generell ist das System von großen Buttons und abgerundeten Kanten gekennzeichnet.

Insgesamt fällt auf, dass es auch mehr Animationen der verschiedenen Elemente gibt. Geschickt umgesetzt könnte dies subjektiv zu einem flüssigeren Bedienerlebnis führen.