Apples Vision Pro soll schon bald in den Handel kommen

Laut Bloomberg soll die Apple Vision Pro schon bald im US-Handel erhältlich sein. Die Produktion der VR-Brille sei bereits in vollem Gange. Bereits Ende Jänner sollen die Brillen ausgeliefert werden und im Februar 2024 in den Handel kommen, sollte es keine unerwarteten Zwischenfälle geben.

In der Apple-Zentrale im kalifornischen Cupertino werden die Mitarbeiter*innen bereits im Umgang mit der Vision Pro geschult. Sie lernen, wie die Einstellungen funktionieren und wie die Brillen bei den Kund*innen richtig an den Kopf angepasst werden. Apple will zudem Entwickler*innen dazu motivieren, sich bereits jetzt mit Apps für die neue VR-Brille in Stellung zu bringen.