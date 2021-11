In Wien werden zwei große Stränge der KI-Forschung vereint

Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Forschungsbereich, der viele verschiedene Disziplinen innerhalb der Informatik und Mathematik betrifft. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich 2 Schienen herausgebildet, zwischen denen es in der Vergangenheit wenige Überschneidungen gab: Die so genannte symbolische oder klassische KI und das maschinelle Lernen bzw. subsymbolische KI.

An der Technischen Universität Wien wird nun ein Forschungszentrum gegründet, das diese beiden Zweige zusammenführen soll. Durch die Kombination sollen Dinge möglich werden, die KI bisher nicht vollbringen konnte.

"Es gibt in der künstlichen Intelligenz ganz unterschiedliche Ansätze, die auch von unterschiedlichen Leuten in unterschiedlichen Fachjournalen und auf unterschiedlichen Fachtagungen diskutiert werden. Wir möchten diese unterschiedlichen Richtungen nun zusammenführen", meint Stefan Woltran vom Institut für Logic and Computation der TU Wien, der das Center for Artificial Intelligence and Machine Learning (CAIML) mit aufgebaut hat.

Berechnung und Analyse

Die klassische KI löst Aufgaben durch die Anwendung von klar definierten, logischen Regeln. Reicht die Rechenkapazität aus, kann man bestimmte Aufgaben, etwa das Finden der optimalen Route in einem Navigationssystem, einfach durchrechnen und die beste Option wählen. Beim maschinellen Lernen lässt man ein Computerprogramm eine große Menge an Datenmaterial analysieren, um daraus Erkenntnisse zu gewinnen und diese auf neue Objekte anzuwenden. Zum Einsatz kommt das etwa bei der Bildanalyse, wo ein Programm herausfinden soll, was auf einem Bild zu sehen ist.

Jede der Methoden habe bekannte Schwächen, meint Woltran. Eine ist etwa das Black-Box-Phänomen. Für Anwender ist oft nicht nachvollziehbar, wie eine künstliche Intelligenz zu einer bestimmten Entscheidung gelangt. Bei Menschen laufe es oft ähnlich: "Wenn ich Ihnen ein Foto von einem Löwen im Gras zeige, werden Sie das Tier sofort identifizieren. Frage ich dann nach, woher Sie das wissen, finden Sie erst im Nachhinein Erklärungen dafür."