Künstliche Intelligenz entdeckt mehr als 300 neue Exoplaneten

Der erste ist die Radialgeschwindigkeit zu messen. Befindet sich ein Planet im Orbit eines Sterns, sorgt er dafür, dass dieser hin- und herschwankt. Auf der Erde beobachtet man dann eine Farbänderung des Sterns. Mit dieser Methode wurden bereits 897 Exoplaneten gefunden. Mithilfe der Astrometrie , also dem Messen und Berechnen von Gerstirnspositionen , kann diese Bewegung ebenfalls entdeckt werden. Dafür werden mehrere Bilder des Sterns und anderer, ihn umgebender Sterne gemacht. Zeigt sich dort, dass der Stern sich bewegt, suchen die Forscher*innen dort nach Exoplaneten. Bisher wurde so nur ein Planet gefunden.

Schaut man zum richtigen Zeitpunkt hin, kann man den Planeten beobachten, wenn er sich vor seinen Stern schiebt. Der Stern wird von der Erde gesehen dunkler. So konnten 3.442 Planeten gefunden werden. Exoplaneten können auch direkt fotografiert werden, wenn man die helle Strahlung seines Zentralsterns ausblendet. 54 Planeten wurden so entdeckt.

Keiner der 301 neuen Planeten ist erdähnlich bzw. in der habitablen Zone seines Zentralsterns. Mit den Exoplanet-Missionen PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars) der ESA und dem Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) der NASA wird ExoMiner in Zukunft noch mehr Daten haben, aus denen es neue Exoplaneten herauslesen kann. Eine interaktive Karte inklusive hypothetischer Visualisierung aller bisher entdeckten Exoplaneten bietet die WebApp Eyes on Exoplanets der NASA.