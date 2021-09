"Niedlicher" NASA-Satellit untersucht die Atmosphäre von Exoplaneten

Mit dem Mini-Satellit " Cute " will die US-Weltraumagentur NASA die obere Atmosphäre einer speziellen Art von Exoplaneten untersuchen. Der Start der "niedlichen" (eng.: cute), schuhschachtelgroßen Sonde ist am Montag von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien geplant, teilte das Grazer Institut für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) mit, das nach eigenen Angaben der wichtigste nicht-amerikanische Partner der Mission ist.

Satellit wiegt nur 10 Kilogramm

Der 30 x 20 x 10 Zentimeter große Satellit mit einer Masse von 10 Kilogramm wird die obere Atmosphäre der Planeten mithilfe der Ultraviolett-Spektroskopie erforschen und die Zielobjekte während eines sogenannten Planetentransits beobachten: "Wenn der Planet von der Erde aus gesehen vor dem Stern vorbeizieht, gelingt es einem Teil des Sternenlichts die Planetenatmosphäre zu durchdringen und eine charakteristische Signatur im Sternenspektrum zu hinterlassen", erklärt Fossati. Diese Daten werden zur näheren Beobachtung der Atmosphäre herangezogen, um den Masseverlust der Planeten besser zu verstehen.

Ein Beispiel dafür ist der etwa 670 Lichtjahre entfernte Planet KELT-9b: Mit einer 3x so großen Masse wie jene des Jupiters kreist er so nah um seinen Mutterstern, dass seine Temperatur 7.800 Grad Celsius erreicht. "Durch die Nähe zu seinem Stern, der fast 2x so heiß wie unsere Sonne ist, erhält KELT-9b eine enorme Strahlungsmenge", so Fossati. Dadurch dehnt sich die Atmosphäre stark aus und entweicht sukzessive ins All - ein Prozess, den "Cute" näher untersuchen soll.