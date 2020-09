Österreichischer Satellit soll winzigen Weltraummüll aufspüren

Ideen „flugfähig machen“

„Mit Adler-1 werden wir zeigen, wie man eine Idee in kürzester Zeit ,flugtauglich machen’ und damit ins All bringen kann“, meinte Spire-Global-Chef Peter Platzer am Dienstag bei der Vorstellung des Projekts im Linzer Ars-Electronica-Center. Christian Federspiel, CEO von Findus Venture, ist davon überzeugt, dass viele österreichische Unternehmen ähnliche Projekte in Angriff nehmen könnten und sollten: „Wir fürchten uns vor der Innovationskraft aus dem Silicon Valley. Beim Know-how stehen wir aber auf einer ähnlichen Stufe. Was uns fehlt, ist das Selbstvertrauen.“

Im „New Space“-Bereich – also der Kommerzialisierung des Weltraums – sei viel Geld zu machen, sind die Projektpartner überzeugt. Größe spiele dabei nur noch eine geringe Rolle. „Die Produkte müssen nicht von der NASA kommen, sie können quasi in der Garage produziert werden“, meint Federspiel. Die technische Weiterentwicklung habe dazu geführt, dass Sensoren, Rechner und Antriebe massiv geschrumpft werden konnten. Für Start-ups sei der Weltraum dadurch zugänglicher denn je. Mit Satelliten könne man von Anfang an globale Geschäftsmodelle entwickeln.

Selbst Weltraummüll ließe sich verwerten, wenn man Daten dazu sammle, die für andere Firmen wertvoll seien. Mit Adler-1 wolle man erste Erkenntnisse liefern. Die Daten sollen zudem Studierenden der Johannes-Kepler-Uni Linz zur Verfügung gestellt werden. Auch Schulprojekte und eine künstlerische Aufarbeitung sind angedacht.