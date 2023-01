Microsoft will ChatGPT in Bing integrieren

Der auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Chatbot ChatGPT sorgt seit einigen Wochen im Internet für Furore. Er beantwortet sämtliche erdenkliche Fragen von Nutzer*innen in wenigen Sekunden und das in zusammenhängenden Sätzen und verschiedensten Sprachen.

Kein Wunder also, dass Suchmaschinen-Entwickler sich für den Chatbot interessieren. Wie The Information unter Berufung auf Insider*innen berichtet, will Microsoft seine Suchmaschine Bing mithilfe von ChatGPT weiterentwickeln. Bereits Ende März soll der Softwaregigant Bing mittels der KI erweitern.

Konkurrent Google ausstechen

Das Unternehmen wolle mit der neuen Funktion seinen Rivalen Google vom Thron stoßen, heißt es in dem Bericht. Das dürfte den Softwarekonzern unter Druck setzen. Bereits im Dezember hatte der Google-Chef Sundar Pichai laut der New York Times verschiedene Meetings einberufen, um auf die Gefahr, die von ChatGPT ausgeht, zu reagieren.

Innerhalb des Unternehmens wurden angeblich bereits Ressourcen umverteilt. Man wolle an der Entwicklung neuer Produkte auf Basis von KI arbeiten. Erste Ergebnisse erhofft sich der Konzern bis zu seiner alljährlichen Entwicklerkonferenz, der Google I/O, die Mitte Mai stattfindet.

Für Google und andere Suchmaschinen-Entwickler steht viel auf dem Spiel. Denn einen Großteil ihrer Einnahmen erzielen sie durch das Anzeigengeschäft bei Suchanfragen.