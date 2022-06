Wie "Cybercrime Unicorns" mit ihren Millionen aufrüsten

Cyberkriminalität ist ein lukratives Geschäft. In den vergangnen Jahren haben sich die Gangs spezialisiert - die Entwicklung der Ransomware, das Ausspähen von Zielen, die Verteilung der Schadsoftware und das Verhandeln mit den Opfern werden streng arbeitsteilig durchgeführt.

"Gangs wie Conti oder Revil werden wie Unternehmen geführt und sind hoch effektiv", sagt Mikko Hyppönen, Forschungschef bei dem vor kurzem von F-Secure abgespaltenen finnischen Sicherheitsunternehmen WithSecure.

"Cybercrime Unicorns"

In den vergangenen Jahren seien die Cyber-Gangs immer größer und wohlhabender geworden. Dazu habe neben der zunehmend straff organisierten Arbeitsweise und auch der Wertzuwachs bei Kryptowährungen beigetragen, in denen üblicherweise Lösegeldforderungen für das Freigeben der Computer beglichen werden: "Wer vor 10 Jahren 10 Millionen Dollar in Bitcoin hatte, hat heute eine Milliarde." Der Sicherheitsexperte spricht in Ahnlehung an Start-ups, die mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet werden, deshalb auch von "Cybercrime Unicorns".

Das angehäufte Vermögen ermögliche den Gangs zu investieren und Zugriff auf Technologien zu bekommen, die davor außerhalb ihrer Reichweite lagen, etwa künstliche Intelligenz, sagt Hyppönen: "Experten für maschinelles Lernen hatten keinen Grund für Cyberkriminelle zu arbeiten, weil sie begehrt und hochbezahlt sind. Jetzt können Cyberkriminelle mit Technologieunternehmen am Arbeitsmarkt konkurrieren."

Angriffe mit künstlicher Intelligenz

Bis die ersten Angriffe mit künstlicher Intelligenz durchgeführt würden, sei es nur eine Frage der Zeit. Attacken würden künftig von Maschinen durchgeführt. E-Mails, die blockiert werden, werden automatisiert umformuliert, in Dutzende Sprachen übersetzt und neu verschickt. Phishing-Websites, die vom Netz genommen werden, werden durch maschinell erstellte und registrierte Websites ersetzt und Viren, die unschädlich gemacht wurden, setzen sich neu zusammen und könnten so Schutzmechanismen umgehen. "Software schreibt selbst Software", sagt Hyppönen.