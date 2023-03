Laut Microsoft zeigt GPT-4 erste Funken von Intelligenz

In der Erledigung bestimmter Aufgaben komme die KI "umwerfend nah" an menschliche Leistungen heran.

Ein Forscher*innen-Team von Microsoft hat einen neuen Bericht verfasst und auf dem arXiv Preprint Server veröffentlicht, in dem es dem KI-Programm GPT-4 von OpenAI "Funken einer künstlichen allgemeinen Intelligenz" attestiert. Von "Artificial General Intelligence" (AGI) spricht man, wenn eine Maschine selbstständig denken, eigene Einstellungen und Pläne entwickeln kann und ein umfassendes Verständnis von seiner Umgebung besitzt.

Übertrifft ursprüngliches ChatGPT bei Weitem

Wie Vice berichtet, zeigen sich die Forscher*innen in ihrem Artikel begeistert darüber, dass das Programm schwierige Aufgaben lösen kann, bei denen Mathematik, Informatik, Medizin, Recht, Psychologie und mehr gefragt sind: "In all diesen Aufgaben liegt die Leistung von GPT-4 umwerfend nah an menschlicher Leistungsfähigkeit und übertrifft frühere Sprachmodelle wie ChatGPT oft bei Weitem."