ChatGPT kann jetzt auf aktuelle Informationen zurückgreifen

Ab sofort können Entwickler*innen ihre Apps über Plugins mit ChatGPT verknüpfen. Dadurch kann die künstliche Intelligenz auch auf aktuelle Daten zugreifen. Bislang waren die Trainingsdaten für ChatGPT auf Ende 2021 beschränkt. Die ersten Plugins sind bereits verfügbar, so das Unternehmen in einer Aussendung .

Als Beispiel gibt das Unternehmen etwa eine Suche nach veganen Restaurants in San Francisco und dem Erstellen einer Rezeptidee (mit Kalorienangabe) an. Zusätzlich soll ChatGPT einen Bestelllink für die Zutaten angeben. Dabei werden die Plugins von Wolfram zur Kalorienberechnung , der Restaurantplattform OpenTable für die Reservierung im Restaurant und dem Lieferdienst Instacard installiert, der die Zutaten bis nach Hause liefert.

Unternehmen wie Expedia, Klarna, Shopify, Slack oder Wolfram haben bereits einige Plugins für den Chatbot erstellt. Für weitere Interessent*innen gibt es eine Warteliste, die Integration von Plugins befindet sich noch in einer Alpha-Phase. Das Feature soll aber mit der Zeit an weitere Entwickler*innen und Nutzer*innen ausgerollt werden. OpenAI selbst veröffentlichte 2 Plugins: einen Webbrowser sowie ein Tool zur Interpretation von Computercode .

Auch das Buchen einer Reise soll mit dem Expedia-Plugin möglich sein. ChatGPT findet dabei selbstständig verfügbare Flüge und Hotelzimmer und kümmert sich um die Reservierungen.

Browser-Plugin mit Echtzeitinformationen

Durch das Browser-Plugin kann ChatGPT nun auch auf aktuelle Informationen zugreifen. So stammte bisher die Liste der aktuellen Oscargewinner*innen aus dem Jahr 2021, da der Chatbot nur mit Daten bis Ende 2021 trainiert wurde. Künftig wird diese Liste durch das Browser-Plugin über aktuelle Daten verfügen. Als Suchmaschine nutzt ChatGPT wenig überraschend Bing - Microsoft gilt als einer der größten Investoren in die künstliche Intelligenz.

In Google Chrome lässt sich ChatGPT seit einigen Tagen über eine Erweiterung nutzen. Nach der Installation erscheint rechts neben der Adressleiste das Symbol des intelligenten Chatbots. Klickt man darauf, öffnet sich ChatGPT in einem kleinen Fenster. In diesem Fall greift der Chatbot allerdings noch auf seine veralteten Trainingsdaten zurück.