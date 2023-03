Google veröffentlicht ChatGPT-Konkurrenten "Bard"

Der Softwareriese macht seinen Chatbot "Bard" endlich der Öffentlichkeit zugänglich. Ab sofort kann er in den USA sowie in Großbritannien getestet werden .

Bard soll "verantwortungsvolle" KI sein

Anders als das ChatGPT soll Bard auf aktuelle Informationen aus dem Netz zugreifen können. So sollen die Antworten auf Nutzer*innenanfragen immer aktuell bleiben.

Google stellt zudem den verantwortungsvollen Umgang mit der KI in den Fokus. In einem Blogpost verweist das Unternehmen darauf, dass Bard vorerst "nur ein Experiment" sei und man weiterhin daran arbeite, die KI zu verbessern. Der Chatbot sei so konzipiert, dass Antworten direkt im Chatinterface überprüft werden können. Drückt man den "Google-it"-Button, werden relevante Ergebnisse zur Frage angezeigt. So sollen etwaige Fehlinformationen vermieden werden.

Der Bot hat außerdem eine Altersbeschränkung. Seine Nutzung ist User*innen über 18 vorbehalten.