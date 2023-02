Google: Menschen müssen ChatGPT-Konkurrenten Bard korrigieren

Auch Chatbots wie ChatGPT oder Googles Bard machen manchmal Fehler. Und wenn, dann geben sie sich so überzeugend, dass Menschen oft darauf hereinfallen. So geschah es etwa auch, dass sich bei der Präsentation von Googles Chatbot Bard ein Fehler einschlich. Dieser hatte dann auch deutlich negative Auswirkungen auf den Aktienkurs des Unternehmens. Die futurezone berichtete .

Damit solche Fehler in Zukunft nicht mehr passieren, sollen Google-Mitarbeiter*innen die künstliche Intelligenz korrigieren. Wer sich in einem Thema besonders gut auskennt, solle Bard dazu befragen und ihn gegebenenfalls ausbessern. Der Chatbot lernen "am besten durch Beispiele", schreibt Prabhakar Raghavan, Vizepräsident für die Google Suche, an die Mitarbeiter*innen.

Bard hat Tabuthemen

In Raghavans Mail werden auch einige Tipps aufgelistet, wie am besten mit dem Chatbot umgegangen werden soll. Antworten sollen so etwa in der "Ich-Form" verfasst werden und man sollte stets höflich, aber auch locker kommunizieren.