Gmail und Docs: Google testet künstliche Intelligenz

Das Rennen um die Vorreiterrolle bei der Entwicklung neuer Anwendungen für künstliche Intelligenz (KI) geht weiter. Just zu dem Zeitpunkt als OpenAI seinen ChatGPT-Nachfolger veröffentlicht, kündigt auch Google eine eigene KI-Initiative an. Am Dienstag hat der Softwareriese eine Reihe neuer Dienste vorgestellt, die Entwickler*innen und Unternehmen bei ihrer Arbeit unter die Arme greifen sollen.