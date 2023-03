Bug in ChatGPT zeigt die Fragen fremder Nutzer

In Online-Netzwerken kursieren zahlreiche Screenshots, die solche Beispiele zeigen. So tauchten etwa bei US-Nutzern Chat-Titel in chinesischer Sprache auf . Einige Nutzer*innen befürchteten, dass ihr Account auf der Plattform gehackt worden sei .

Das Sprachmodell hinter ChatGPT kommt bereits bei der Microsoft-Suche Bing zum Einsatz und soll bald in Office-Anwendungen des Softwarekonzerns integriert werden, der Milliarden in OpenAI investierte. Am Dienstag machte auch Google seinen Chatbot Bard Nutzer*innen in den USA und Großbritannien und ausgewählten Tester*innen zugänglich.