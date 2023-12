Start-up arbeitet an "Midjourney für 3D"

Nuvo entwickelt eine Software, die exakte 3D-Visualisierungen in kurzer Zeit ermöglicht. Auch ein generatives KI-Modell ist in Arbeit.

Viele Produkte, von Möbel bis hin zu Motorrädern, können im Online-Handel den Wünschen der Kund*innen angepasst werden. Dazu werden in einem Online-Konfigurator Teile ausgewählt und das Motorrad oder das Regal den Vorstellungen der Käufer*innen entsprechend neu zusammengestellt, etwa mit variierten Reifen oder Regalbrettern.

Zur Darstellung sind detailgetreue 3D-Visualisierungen der Bauteile notwendig. Um sie zu erstellen, müssen die Teile mit einem 3D-Scanner eingescannt werden. Metallische Teile oder solche, die spiegeln, müssen dabei oft mühsam nachbearbeitet werden. Je nach Komplexität kann die Erstellung des entsprechenden visuellen 3D-Modells bis zu einer Woche dauern.

Das Start-up Nuvo arbeitet an einer Lösung, die es mithilfe Künstlicher Intelligenz innerhalb einer Minute ermöglichen soll, auf Basis von Fotos 3D-Modelle der Bauteile zu erstellen. Anders als verfügbare 3D-Visualisierungen, die sich meist an Konsument*innen richten, biete die Lösung eine hohe Detailgenauigkeit, die für den Einsatz in Unternehmen notwendig sei, sagt Cristian Duguet, der das Start-up heuer gegründet hat.

➤Mehr lesen: KI-Bildgeneratoren: Was sie können und wie man sie verwendet

Tests mit Partnerunternehmen

Eine Testversion der KI-Lösung ist bereits verfügbar. Sie wird von Partnern des Start-ups aus Österreich, Deutschland, Großbritannien und den USA bereits eingesetzt. Veröffentlicht werden soll die Software in 6 Monaten.