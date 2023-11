Wenn Unternehmen die Daten, die sie haben, besser verstehen würden, könnten sie weit mehr damit machen und auch Kosten einsparen, sagt Martin Nigsch. Mit seinem Start-up Feld.ai will er ihnen dabei helfen. Das junge Unternehmen hat eine Lösung entwickelt, die mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Dokumente digitalisiert, Daten extrahiert, Inhalte übersetzt und zusammenfasst und Prozesse automatisiert.

Zum Einsatz kommt die Lösung bereits bei einem großen deutschen Steuerberater, der damit sein Forderungsmanagement abwickelt und Geld für Mandanten eintreibt.

Einsatz von Künstlicher Intelligenz

Dafür müssen Tausende Briefe pro Tag erfasst und ausgewertet werden. Das System erkennt nicht nur Daten in Tabellen oder handschriftliche Vermerke und ordnet sie zu, sondern fasst Inhalte bei Bedarf auch zusammen oder übersetzt sie, wenn sie in einer anderen Sprache vorliegen. Integriert ist die Lösung in die gewohnte Arbeitsumgebung. "Was früher manuell ausgefüllt werden musste, wird jetzt vorausgefüllt", erzählt Nigsch.