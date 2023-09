Mytalents.ai: Start-up bietet Kurse für Umgang mit KI in Unternehmen

Das Start-up Mytalents.ai startet am Donnerstag offiziell nach einer mehrmonatigen Pilotphase in Österreich und in Deutschland. Dass dies in beiden Ländern gleichzeitig passiert, hat mit der hohen Nachfrage nach dem Angebot zu tun: Das Start-up bietet maßgeschneiderte Kurse, um den Umgang mit künstlicher Intelligenz (KI) zu erlernen.

Online-Kurse für KI-Kompetenzen

Die Online-Kurse zum Selbststudium sind auf verschiedene Berufsgruppen und Fachbereiche extra zugeschnitten und dienen dem Aufbau von Kompetenzen beim Umgang mit KI. Es werden etwa Hilfestellungen geboten, wie einzelne Berufsgruppen ChatGPT oder Midjourney in ihrem Berufsalltag einsetzen können. Das Angebot richtet sich an verschiedene Abteilungen in einem Unternehmen, etwa Marketing, Vertrieb, Finanzen, Softwareentwicklung und HR. Mitarbeiter*innen sollen dank des Online-Kurses erlernen, wie sie mit KI-Werkzeugen effizienter arbeiten können.

Der Zielmarkt: 23 Millionen Unternehmen in Deutschland und Österreich. Florian Hasibar, Co-Founder und CEO von mytalents.ai: "Wir haben erlebt, wie schwierig es für Unternehmen sein kann, qualifizierte Mitarbeiter*innen zu finden. Wir sind zutiefst überzeugt, dass KI-Tools hier eine Lösung bieten können.“

➤ Mehr lesen: Apple will nicht, dass Mitarbeiter ChatGPT verwenden