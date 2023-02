Google: ChatGPT ist gut genug, um Job bei uns zu bekommen

Würde das Programm ChatGPT zu einem Vorstellungsgespräch bei Google vorbeischauen, könnte die KI dort als Ingenieur*in anfangen. Das zeigen laut CNBC interne Google-Dokumente.

Demnach habe man ChatGPT Aufgaben gestellt, die Anwärter*innen für eine Level-3-Position beim Unternehmen lösen müssen. Firmenintern wird das als eine Einstiegsposition gewertet. Das Jahresgehalt beträgt ungefähr 183.000 Dollar. Bei 14 Monatsgehältern wären das in Österreich über 12.000 Euro. Zwar sind die Lebenskosten in den USA deutlich höher als in Österreich, das Gehalt liegt aber auch dort deutlich über dem Durchschnitt.