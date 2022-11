Linzer Start-up schützt Firmen vor "vergifteten" Daten

Bemerkt werden können solche Datenmanipulationen kaum - meist geschieht das erst dann, wenn es bereits zu spät ist. Das Linzer Start-up T ributech hat eine Datenmanagement-Technologie entwickelt, die Unternehmen vor "vergifteten" Daten schützen will.

Kaufen Unternehmen bei einem Lieferanten ein, werden Bauteile auch geprüft, bevor sie in einer Maschine landen, sagt Plank. Das Bewusstsein, dass auch Daten in ein Produkt miteinfließen, sei bei vielen Unternehmen aber noch nicht vorhanden: "Man muss die gleiche Fürsorge treffen, wie für ein physisches Bauteil."

Unternehmen würden zunehmend dazu übergehen, eigene Plattformen aufzubauen und auch Kund*innen und Partner*innen in das eigene Ökosystem miteinzubeziehen, sagt Plank. Deshalb brauche es Lösungen, die plattformübergeifendes Arbeiten und einen nachvollziehbaren Datenaustausch ermöglichen.

Überall dort, wo Entscheidungen auf Basis von Informationen Dritter, etwa Daten von Lieferanten basieren, könne die Technologie helfen, dass man vertrauenswürdige Daten bekomme, sagt Plank. Als Beispiel nennt Plank etwa Datenströme von Sensoren im Internet der Dinge. Auch bei kollaborativen Arbeitsprozessen in der Industrie sei eine vertrauenswürdige Datentauschlösung wichtig.

Dafür setzt das Tributech auf eine Lösung, die auf einer Blockchain basiert. In einer verteilten Datenbank wird ein Fingerabdruck der Datenpunkte abgelegt, um damit unternehmensübergreifend eine Manipulation der Daten erkennen zu können.

Geld verdient das Start-up, das sich als "vertrauenswürdiger Daten-Logistiker" bezeichnet, mit der Lizenzierung seiner Technologie. Zum Einsatz kommt die Lösung bereits bei zahlreichen Unternehmen.

Auf der Kundenliste des Start-ups finden sich namhafte österreichische Industrieunternehmen, Maschinenbauer und Automobilzulieferer. Vertrieben wird die Lösung hauptsächlich über Distributoren und Systemintegratoren.

Finanziert wurde das Start-up neben Einnahmen aus Kundenprojekten auch über Förderungen, etwa von der Förderbank Austria Wirtschaftsservice (aws). Auch Investoren sind bereits an Bord. Eine zweite Finanzierungsrunde stehe kurz vor dem Abschluss, sagt Plank.

Expansion

Noch heuer will man verstärkt im asiatischen Raum und im Nahen Osten aktiv werden. Auch in großen europäischen Ländern wie Spanien, Italien und Frankreich will Tributech Fuß fassen. Im nächsten Jahr steht der US-Markt und Lateinamerika auf der Expansionsliste des Start-ups.

Langfristig setze man darauf, dass die Technologie bereits fix und fertig in Services oder Hardware-Modulen am Markt verbaut werde, sagt Plank.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und Austria Wirtschaftsservice (aws).