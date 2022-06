Wiener Start-up ermöglicht anonymen Datentausch in der Cloud

Wer seine Daten in der Cloud mit anderen teilt, gibt viel von sich preis. Cloud-Betreiber wie Microsoft, Google, Amazon, Dropbox oder WeTransfer wissen nicht nur, wer welche Daten hochgeladen hat, sie wissen auch, wann wer auf welche Daten zugegriffen hat, und wer mit wem in Verbindung steht.

Aus solchen Metadaten zu Benutzeraktivitäten und Interaktionen lassen sich detaillierte Profile erstellen. Geraten solche Informationen in die falschen Hände, kann das für beteiligte Personen oder Unternehmen unangenehm werden. Etwa, wenn es um Kommunikation zu einer bevorstehenden Firmenübernahme geht oder wenn sensible Daten geteilt werden.

Das Wiener Start-up MyPrivacy hat eine Lösung entwickelt, die die sichere Speicherung von Unternehmensdaten und einen anonymen Datentausch in der Cloud ermöglicht. "Sie können mit anderen Daten teilen und Informationen tauschen, ohne dass es überwacht werden kann", sagt Geschäftsführer Zoltan Fazekas zur futurezone.

Dabei wird nicht nur die Datei, die geteilt werden soll, bereits am Rechner Ende-zu-Ende verschlüsselt, sodass sie von Unbefugten nicht ausgelesen werden kann. Auch die Anfragen vom Rechner an den zentralen Server werden anonymisiert. Der Cloudbetreiber hat auch keine Möglichkeit festzustellen, wer auf die Datei zugegriffen hat.

Schlüssel am Rechner

Dazu kommt eine Technik namens "zero knowldege proof" zum Einsatz. Nutzer*innen loggen sich dabei nicht wie in herkömmlichen Systemen mit Nutzerkennung und Passwort in der Cloud ein. Stattdessen werde lokal am Rechner ein Schlüssel erzeugt, der beweist, dass Sie Zugriffsrechte auf die Dateien haben, erläutert Fazekas: "Sie können anonym mit dem Server interagieren. Der Server kann sicherstellen, dass Sie sich an Ihre Berechtigungen halten, ohne Sie zu identifizieren."