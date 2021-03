Linzer Start-up sucht automatisiert nach Softwarefehlern

Beim Testen würden häufig Randfälle übersehen, die nur in manchen Konstellationen vorkommen, sagt Haslinger. "Menschen werden müde und machen Fehler. Ein Algorithmus geht strukturiert vor und sieht sich alle Bereiche genau an."

Werden Fehler übersehen, könne das zu Sicherheitslücken führen, sagt Haslinger. Gewisse Fehlerarten würden auch immer wieder vorkommen. Als Beispiel nennt sie sogenannte "Overflows", die dann eintreten, wenn man versucht Zahlen in einer Variable zu speichern, die nicht in ihren vorgegebenen Wertbereich passen.

Finanziert wird das Start-up aus laufenden Umsätzen und Förderungen der Förderbank Austria Wirtschaftsservice (aws) und der Forschungsförderungsgesellschaft FFG. Seit eineinhalb Jahren ist auch der österreichische Investor eQventure an Bord, der mit 500.000 Euro bei dem Start-up eingestiegen ist. Eine weitere Finanzierungsrunde befindet sich gerade in Vorbereitung. Mit dem Geld sollen die Marketing- und Vertriebsaktivitäten gestärkt werden, erzählt die Gründerin: "Um international schneller wachsen zu können."

Auszeichnung als Female Entrepreneur

Vor kurzem wurde Haslinger beim Österreichischen Gründerpreis Phönix als Female Entrepreneur des Jahres ausgezeichnet. Auch für ihr breites Engagement für Gründerinnen, wie es bei der Preisverleihung hieß.

Sie habe es schade gefunden, dass bei ihrer Ausbildung das Thema Gründen und eine Firma aufbauen nicht im Fokus stand, sagt Haslinger. "Mir war gar nicht bewusst, dass es eine Option war." Schwierigkeiten, die sich darauf zurückführen lassen, dass sie als Frau gegründet hat, habe sie aber nicht wahrgenommen.

Um mehr Frauen in die Informatik zu bekommen, brauche es Role Models: "Man orientiert sich an dem, was andere Personen machen", so die Gründerin: "Und man muss dieses Klischee wegbringen, dass hauptsächlich Nerds unterwegs sind."

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und Austria Wirtschaftsservice (aws).