Software fasst Texte und Videos für Nutzer zusammen

Die Idee stammt von Gründer Christian Kleinferchner und baut auf seine eigenen Erfahrungen auf: „Früher habe ich Bücher, speziell Sachbücher, immer so markiert und mit Anmerkungen versehen, dass ich die relevanten Teile verhältnismäßig leicht wiederfinden konnte“, erzählt er der futurezone. Mit dem Umstieg auf E-Books vor einigen Jahren wurde das Übertragen seiner Vermerke ins Elektronische aber schwierig. Die vorhandenen E-Book-Systeme und Annotation-Tools für Webseiten waren unzulänglich. Also gründete er GoEssential.

Das Salzburger Start-up GoEssential hat ein auf künstliche Intelligenz (KI) gestütztes Programm entwickelt, das die essenziellen Abschnitte - wie der Name schon sagt - aus digitalen Inhalten wie Videos, Texte und Audios herausfiltert. Wesentliche Passagen in digitalen Texten, etwa ein Online-Artikel oder ein E-Book, werden farblich hervorgehoben. Den "unwesentlichen" Teil können die Nutzer ausblenden, sodass nur noch die Essenz sichtbar ist.

Viele kennen das noch aus der Schule oder Uni: Aus den zahlreichen Inhalten in den Lehrbüchern ist nur ein Bruchteil relevant. Den herauszufiltern nimmt in der Regel viel Zeit in Anspruch. In der digitalen Welt ist das nicht anders. Nur können Nutzer diese Inhalte nicht wie analoge Texte mit dem Leuchtmarker kennzeichnen. Eine innovative Software kann das sehr wohl.

Dem Start-up geht es darum, dass Nutzer die Essenz von digitalen Inhalten wiederfinden, merken und teilen können. "Als Nebeneffekt spart man Zeit, weil man den Inhalt besser und schneller überblicken kann“, sagt Kleinferchner und ergänzt: "Außerdem helfen wir auch beim “TL,DR-Problem”: Too long, did not read (or watch or listen)." Aufgrund der Informationsmenge sei man zu meist zu ungeduldig, die Inhalte komplett zu konsumieren.

Video-Erweiterung

Das Konzept für Textinhalte wurde auf Videos erweitert. So wird aus einem 45-minütiger Vortrag ein 5-minütiger Vortrag. Das Video bleibt in seiner ursprünglichen Form erhalten, nur wird es in betitelten Kapiteln unterteilt, sodass Nutzer zur entsprechenden Passage springen können, ohne auf der Zeitleiste navigieren zu müssen. Ein zusätzlicher Button erlaubt es, lediglich die wichtigsten Stellen zu sichten, die grün markiert sind.