Künstliche Intelligenz wird meist “weiß” dargestellt

Künstliche Intelligenz (KI) wird in den Medien großteils „weiß“ dargestellt, wie Forscher der University of Cambridge untersucht haben. Viele Ethnien werden ausgeschlossen. Stereotypen über KI könnten den Forschern zufolge das Bild einer „ethnisch homogenen“ Gesellschaft verstärken, wie BBC Science Focus schreibt.



Für die Studie wurde die Darstellung von KI und Robotern in Filmen, TV-Serien und Stockbebilderungen untersucht. In Film und Fernsehen werden diese meist von weißen Schauspielern oder Models verkörpert. Andere Ethnien hingegen sind nur selten in der Rolle einer KI zu sehen. Eine Ausnahme ist etwa die Serie „Westworld“. Laut den Forschern hätten auch Sprachassistenten großteils Stimmen oder Akzente, die als „weiß“ wahrgenommen werden.