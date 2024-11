Roboterhund läuft Marathon, aber nicht besonders schnell

Der schnellste menschliche Läufer kam schon deutlich früher, nämlich nach 2 Stunden, 36 Minuten und 32 Sekunden ins Ziel. Immerhin schaffte der Hund, der stark an Boston Dynamics Roboterhund Spot erinnert, die zum Teil recht hügelige Strecke mit nur einer Akkuladung .

Der vom Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) entwickelte Roboterhund Raibo2 absolvierte als erster Roboter seiner Art einen vollständigen Marathon im Rahmen einer offiziellen Veranstaltung. Beim 22. Sangju Dried-Persimmon Marathon bewältigte der vierbeinige Roboter die klassische Marathondistanz von 42,195 Kilometern in 4 Stunden, 19 Minuten und 52 Sekunden .

Hügelig

Und das, obwohl die Strecke zum Teil sogar hügelig war. Der Roboter ist so entworfen, dass er Energie beim Bergabgehen rekuperieren kann. Stattgefunden hat der Marathon in der südkoreanischen Stadt Gyeongsang in der Provinz Nord-Gyeongsangbi.

„Mit dem Marathon-Projekt haben wir gezeigt, dass Raibo2 über die erforderlichen Fähigkeiten verfügt, um Dienste wie Lieferungen und Patrouillen in städtischen Umgebungen mit vielen Menschen und zufälliger Umgebung stabil auszuführen“, sagte Choongin Lee, ein Doktorand am KAIST in einer Presseaussendung.

Künftig könnte Raibo2 auch in der Bergrettung oder in Katastrophengebieten zum Einsatz kommen. Dort könnte er Gegenden selbstständig erkunden, ohne, dass Menschen in Gefahr gebracht werden müssen.