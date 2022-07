M1 oder M2: Welches MacBook Air soll ich mir kaufen?

Das Ende der Keilform

Das neue MacBook Air mit M2-Chip kommt in einem komplett neuen Look. So hat sich Apple von der ikonischen Keilform verabschiedet und setzt nun auf ein deutlich kantigeres und einheitlicheres Gehäuse. Außerdem wird das neue Air in mehreren neuen Farben angeboten.

Das ältere MacBook Air mit M1-Chip ist noch im Keil-Design gehalten. Bemerkbar macht sich das in erster Linie in der Gewichtsverteilung, welche beim neuen M2-MacBook-Air deutlich besser ausbalanciert ist.

Die Unterschiede beim Gewicht (50 Gramm leichter) und bei den Maßen sind mehr oder weniger vernachlässigbar beziehungsweise wohl nicht für eine Kaufentscheidung ausschlaggebend.