Samsung Bespoke AI Jet Lite im Test: Teurer Sauger mit Stil und KI

Der KI-Staubsauger von Samsung sieht gut aus und kann gut saugen. Es hakt aber dennoch.

Die riesige Reinigungsstation treibt den Preis des Samsung-Staubsaugers in die Höhe.

"Was ist denn das bitte? Ist das ein Luftfilter oder ein Lautsprecher?". Mit diesen Fragen wurden wir von Besuchern konfrontiert, als ich den neuen Akku-Staubsauger von Samsung im Wohnzimmer stehen hatte. Die Basisstation samt der Halterung für die einzelnen Bürsten und Aufsätze ist nämlich alles andere als unauffällig. Samsung hat die neue Generation seiner Akku-Staubsauger mit Künstlicher Intelligenz ausgestattet - zumindest werden die Bespoke-Jet-Geräte mit dem "AI"-Schlagwort vermarktet. Was dahinter steckt, habe ich mir angeschaut. Dafür hat mir Samsung den Bespoke AI Jet Lite für ein Review zur Verfügung gestellt. Auffällige Reinigungsstation Was den Akku-Staubsauger von Samsung so auffällig erscheinen lässt, ist die sogenannte "All-in-one Cleaning Station". Sie dient dem Gerät als Halterung, Ladestation und als Zwischenlager für den eingesaugten Schmutz. Steckt man den Staubsauger auf die Station, wird der Schmutz vom Staubbehälter abgesaugt und landet in einem Staubbeutel in der Basisstation.

Samsung Bespoke AI Jet Lite © Florian Christof

Das Zwischenlager für den Schmutz Auch wenn der Schmutz im Inneren der Reinigungsstation verschwindet, ist es natürlich notwendig, die Staubbeutel von Zeit zu Zeit auszutauschen. Das verursacht nicht nur zusätzliche Kosten, sondern ist auch mit einem entsprechenden Aufwand verbunden, die passenden Beutel rechtzeitig zu kaufen. Der Staubbeutel hat übrigens ein Fassungsvermögen von 2 Liter. Der Behälter am Staubsauger selbst fasst 0,5 Liter. Der Staubbehälter am Sauger kann übrigens auch ganz leicht mit einem Handgriff geöffnet und manuell entleert werden. In regelmäßigen Abständen sollte natürlich auch der Staubbehälter von Hand gereinigt werden. Die Cleaning-Station funktioniert einwandfrei. Das Absaugen des Schmutzes geht mit gehöriger Kraft über die Bühne, sodass sämtlicher Dreck aus dem Behälter des Staubsaugers im Beutel der Reinigungsstation landet.

Samsung Bespoke AI Jet Lite © Florian Christof

Schwierige Platzwahl Leise ist dieser Vorgang allerdings nicht. Er ist unüberhörbar laut und wird gefolgt von einem ebenso lauten Geräusch, das auf dem kleinen Display des Staubsaugers als "Diagnose" bezeichnet wird. Was dabei genau gemacht wird, ist nicht ersichtlich. Kommen wir zur Schattenseite der All-in-one-Reinigungsstation, die aufgrund ihrer Größe einiges an Schatten wirft. Wer sich einen Bespoke AI Jet Lite kaufen will, sollte sich unbedingt vorher überlegen, wo man das Konstrukt aufbauen möchte. Es benötigt recht viel Platz und natürlich auch eine Steckdose. Ich habe mich bei der Platzwahl schwergetan, weil die runde Reinigungsstation nicht optimal an eine Wand oder in eine Ecke passt. In einem engen Abstellkammerl oder in einer verwinkelten Stadtwohnung dafür einen geeigneten Platz zu finden, könnte schwierig werden.

Samsung Bespoke AI Jet Lite © Samsung

Staubsauger als Designstück Zumindest sieht der Bespoke AI Jet Lite gut aus. Es ist ja grundsätzlich eine begrüßenswerte Sache, aus einem Staubsauger ein Designstück zu machen. Dezent ist die Reinigungsstation aber nicht - sie ist nicht nur physisch ausladend, sie nimmt auch metaphorisch viel Raum ein. Auch wenn er für einen Staubsauger schick und lässig ist, bleibt es fraglich, ob man sich den Bespoke AI Jet Lite derart präsent ins Wohnzimmer stellen möchte. Nicht zu vergessen: Die zahlreichen Bürsten und Aufsätze müssen auch noch irgendwo aufbewahrt werden - in oder an der Basisstation ist dies nicht möglich. Für die Aufbewahrung dieses Zubehörs legt Samsung eine Etagere bei. Nutzt man dieses Karussell, dann benötigt man noch einmal so viel Platz wie die Basisstation.

Samsung Bespoke AI Jet Lite © Florian Christof

Keine Wandmontage möglich Ich finde es ziemlich schade, dass der Bespoke AI Jet Lite nur in Kombination mit der riesigen Basisstation erhältlich ist. Mich würde der Staubsauger mehr ansprechen, wenn ich ihn zum Aufladen auf einer herkömmlichen Wandhalterung platzieren könnte. Eine solche Vorrichtung für eine Wandmontage bietet Samsung aber nicht an. Daher ist man auf die All-in-one-Reinigungsstation angewiesen. Außerdem wäre der Staubsauger ohne Station wohl wesentlich günstiger zu haben und dadurch eventuell noch attraktiver. Langsames Aufladen und Akkulaufzeit Eine allzu hohe Ladeleistung hat die Reinigungsstation nicht zu bieten. Hat man den Akku des Staubsaugers komplett leer gesaugt, wird er in 10 Minuten lediglich auf 7 Prozent aufgeladen. Nach 40 Minuten steht die Akkuanzeige bei nur 30 Prozent. Wie lange der Akku beim Staubsaugen durchhält, kommt wesentlich auf den gewählten Modus an. Mit der Hauptbürste im Min-Modus hält der Samsung-Sauger ungefähr 34 Minuten durch. Im AI-Modus auf einem Laminatboden zeigt das Display eine Nutzungsdauer von 30 Minuten an. Im Mid-Modus gehen sich 20 Minuten aus, im Max-Modus nur 12 Minuten und im stärksten Jet-Modus sind es nur 8 Minuten.

Samsung Bespoke AI Jet Lite © Florian Christof

Jetzt wird endlich gesaugt Kommen wir nun endlich zur eigentlich zentralen Funktion eines Staubsaugers - nämlich dem Staubsaugen. Der sogenannte AI-Modus funktioniert wunderbar - allerdings nur in Verbindung mit der Hauptbürste und der LED-Bürste. Dann erkennt das Gerät, auf welchem Untergrund man gerade unterwegs ist und passt die Saugleistung entsprechend an. Ob tatsächlich eine Künstliche Intelligenz in der Bürste steckt, die darauf ausgelegt ist, einen Teppichboden von einem Laminat zu unterscheiden, bleibt fraglich. Spezielle Sensoren sind an den Bürsten keine auszumachen. Mein mehrere Jahre alter Akku-Staubsauger hat übrigens keine AI, dafür aber einen "Adaptive"-Modus. Und dieser passt die Saugleistung ebenso an die Arbeitsfläche an - bei Teppichen wird die Leistung reduziert, bei Parkett erhöht.

Samsung Bespoke AI Jet Lite © Florian Christof

Saugstark Aufsätze und Zubehör hat der Bespoke AI Jet Lite mehr als genug im Lieferumfang. Mit insgesamt 4 Bürsten, 2 weiteren statischen Aufsätzen und einer in der Länge verstellbaren Teleskopstange sollte es in der Wohnung kaum Ecken, Ritzen oder Flächen geben, die man mit dem Staubsauger nicht erreicht. Die maximale Saugleistung gibt Samsung mit 280 Watt an. Das ist ausreichend, um den alltäglichen Schmutz effizient einsaugen zu können. Selbst wenn man nicht den stärksten Modus wählt, können auch hartnäckigere Sachen, wie ungekochter Reis oder Sand vom Boden entfernt werden. Im Vergleich zum wesentlich leistungsfähigeren Bespoke AI Ultra fällt das Lite-Modell bei der Saugkraft aber deutlich zurück. Die Ultra-Variante kommt nämlich auf eine maximale Saugleistung von 400 Watt.

Samsung Bespoke AI Jet Lite © Samsung

Leicht und wendig Bei der Handhabe ist der Bespoke AI Lite dem Ultra-Modell aber wieder voraus. Der Lite ist nämlich leichter und wiegt ohne Bürste lediglich 1,45 Kilogramm. Damit kann der Staubsauger auch ohne große Mühen über Kopf verwendet werden, um etwa Spinnweben von den Wänden zu saugen. Die Bürsten und ihre Gelenke sind gut aufeinander abgestimmt, sodass man mit dem Bespoke AI Jet Lite elegant über den Boden gleitet. Die Kombination ist auch wendig genug, um ohne Verrenkungen rasche Richtungswechsel durchführen zu können. Schade ist, dass die Hauptbürste keine LED-Beleuchtung hat. Nur die Slim LED Brush+ kann den Boden ausleuchten. Der Bespoke AI Jet Lite ist ein vergleichsweise leiser Akku-Staubsauger. Wählt man die maximale Saugleistung, steigt auch der Geräuschpegel. In einem mittleren Modus werkt der Sauger relativ geräuscharm.

Samsung Bespoke AI Jet Lite © Samsung

Kein Abzug Gewöhnungsbedürftig war für mich die Taste zum Einschalten. Mein älterer Akku-Sauger hat nämlich dafür eine Taste, die wie ein Abzug einer Pistole konstruiert ist. Für kurzzeitige Einsätze kann das Gerät damit punktgenau eingeschaltet werden. Für längere Saugetappen gibt es eine Feststelltaste. Beim Bespoke AI Jet Lite gibt es lediglich eine Power-Taste, die man mit dem Daumen drückt. Der Staubsauger ist damit für schnelles Ein- und Ausschalten eher ungeeignet, weil sich die dafür notwendige Bewegung des Daumens dem sicheren Halten spießt. Neben der Power-Taste gibt es noch 2 weitere Tasten, mit denen der Betriebsmodus gewählt wird. Als Anzeige dient ein kleiner LCD-Bildschirm. Der Restakku wird dort nicht in Prozent, sondern in Form eines Countdowns angezeigt. Diese Restlaufzeit wird beim Wechseln in einen anderen Modus entsprechend angepasst.

Samsung Bespoke AI Jet Lite in der "Smart Things"-App © Florian Christof

Staubsauger mit App Der Samsung-Staubsauger kann in das Smart-Home-Ökosystem von Samsung integriert werden. Die "Smart Things"-App dient dabei auch als Verwaltung für den Bespoke AI Jet Lite. Allerdings gibt es nicht allzu viel zum Verwalten. In der App kann man den Staubbehälter an der Reinigungsstation entleeren lassen. Es kann die Dauer dieses Absaugens gewählt werden und es ist möglich, den Standardmodus einzustellen. Wer noch nicht genug Benachrichtigungen auf seinen Smartwatches, Handys und vernetzten Display-Speakern bekommt, kann sich auch auf dem kleinen LCD-Screen des Staubsaugers zudem anzeigen lassen, wenn ein Anruf oder eine Nachricht hereinkommt.

Samsung Bespoke AI Jet Lite in der "Smart Things"-App © Florian Christof