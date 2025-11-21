Leica bringt neue Monochrom-Kamera um 6.750 Euro

Leica erweitert seine Q-Serie um ein weiteres Modell für Schwarz-Weiß-Fans. Die neue Leica Q3 Monochrom tritt die Nachfolge der Q2 Monochrom an und setzt wie ihre Vorgängerinnen auf einen Vollformatsensor, der ausschließlich Helligkeitsinformationen aufnimmt. Farbfilter über dem Sensor entfallen, die Kamera ist konsequent auf Schwarz-Weiß-Fotografie ausgelegt.

Kern der Q3 Monochrom ist ein 60-Megapixel-Sensor im Kleinbildformat, der mit der sogenannten Triple-Resolution-Technik arbeitet. Nutzerinnen und Nutzer können wahlweise in 60, 36 oder 18 Megapixeln aufnehmen, der native Empfindlichkeitsbereich reicht laut Hersteller von ISO 100 bis ISO 200000. Für Videoaufnahmen unterstützt die Kamera Auflösungen bis 8K, wobei für 8K der Codec H.265 und für 4K Material H.264 genutzt wird.