5 schönere und billigere Alternativen zu den SodaStream-Sprudlern

Wassersprudler werden oft mit SodaStream gleichgesetzt. Doch es gibt deutlich günstigere Geräte in ansprechenden Designs.

Die Wassersprudler von SodaStream sind in Österreich der Platzhirsch und aus zahlreichen Haushalten nicht mehr wegzudenken. Der Marktanteil der SodaStream-Geräte soll jenseits von 90 Prozent liegen.

Das Unternehmen, das seit 2018 zu PepsiCo gehört, ist allerdings nicht der einzige Anbieter von Wassersprudlern. Neben SodaStream gibt es noch einige Alternativen, deren Design zum Teil ansprechender ist und die in der Anschaffung manchmal wesentlich günstiger sind.

➤ Mehr lesen: SodaStream E-Duo - Der elektrische Sprudler im Test

Auf die CO2-Zylinder kommt es an

Ein zentraler Faktor, der SodaStream zum Erfolg verholfen hat, ist die Verfügbarkeit der Tausch-Zylinder, die es quasi in jedem Supermarkt, in jeder Drogerie und in den Baumärkten gibt. Der Nachteil ist, dass man bei den neuen Geräten auf die speziellen pinken SodaStream-Kartuschen mit Quick-Connect-Anschluss angewiesen ist - auch preislich.

Wenn bei den Alterantiv-Geräten für die passenden Kartuschen eventuell gar kein Leer-gegen-Voll-Austausch angeboten wird, sieht die Sache mit dem Preis und der Umweltverträglichkeit gleich wieder anders aus. Wenn man die passenden CO2-Zylinder nur online bestellen kann oder sie ausschließlich bei bestimmten Geschäften bekommt, ist das unnötig kompliziert und ebenso wenig ökologisch.

Die allermeisten SodaStream-Alternativen setzen auf offene Anschlusssysteme, sodass man bei den CO2-Zylindern eine größere Auswahl hat, wodurch sie im laufenden Betrieb weniger Kosten verursachen. Manche Standardzylinder können sogar relativ einfach über eine größere Gasflasche selbst befüllt werden, was die laufenden Kosten stark reduziert.