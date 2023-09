Google stellt Fitnesstracker Fitbit Charge 6 vor

Die neuen Features etwas ausführlicher

Das wohl bemerkenswerteste am neuen Tracker ist der Umstand, dass sich Google entschieden hat, den physischen Button zurückzubringen. Man wolle damit Nutzer*innen entgegenkommen, die sich genau das gewünscht haben, heißt es von Google. Dem Schritt zuvor gingen zahlreiche Beschwerden über eine unlogische Touchscreen-Navigation auf der Charge 5.

Die Charge 6 bekommt native Unterstützung für Google-Apps. So kann man sich Navigationsanweisungen von Maps etwa direkt auf die Uhr schicken lassen. Man kann per Google Wallet auch direkt mit der Uhr via NFC bezahlen.

Genauer Pulssensor

Laut Google soll die Charge 6 den bisher genauesten Pulssensor aller Fitbit-Geräte erhalten. Die Uhr kann via Bluetooth den gemessenen Puls an andere Fitnessgeräte weitersenden. Praktisch kann das etwa dann sein, wenn man einen Smart Trainer oder einen Fahrradcomputer nutzt.