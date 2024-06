Google kündigt Pixel 9 an und zeigt neues Design

Google stellt beim Pixel 9 den neuen Look und KI-Features in den Mittelpunkt.

In den vergangenen Jahren hat Google seine neuen Pixel-Phone immer im Oktober präsentiert. Dieses Jahr findet das Launch-Event mitten im Sommer statt. Das hat Google überraschend in mehreren Social-Media-Postings angekündigt.

Google Pixel 9 kommt im Sommer

Am 13. August wird Google also seine neuen Pixel-Phones vorstellen. Aus dem kurzen Clip geht auch hervor, dass die neuen Geräte in der logischen Abfolge als "Pixel 9" bezeichnet werden.

Außerdem wird Künstliche Intelligenz bei den neuen Google-Handys im Mittelpunkt stehen. Darauf lässt der Titel des Teaser-Videos "AI... meet IX" schließen.

