Googles günstiges Pixel 8a ist da

Google hat den neuesten Ableger seiner Pixel-Smartphones offiziell vorgestellt. Das Pixel 8a ist die Budget-Variante der aktuellen Generation und will somit in erster Linie mit hoher Leistung um einen vergleichsweise günstigen Preis punkten.

Künstliche Intelligenz

Google stattet das Pixel 8a mit einer Reihe von KI-Features aus, die man auch vom großen Pixel kennt. Viele davon beziehen sich auf die Kamera bzw. Fotos. Best Take wählt etwa automatisch die beste Aufnahme aus mehreren Schnappschüssen. Dabei wird jedes Foto auf Faktoren wie Lächeln, offene Augen und Bildschärfe analysiert. Der Magic Editor passt Dinge wie Himmel, Hauttöne oder Farben vollautomatisch an bzw. optimiert sie. Der Audio Magic Eraser nutzt Googles KI, um Audio in verschiedene Streams zu trennen und Hintergrundgeräusche zu identifizieren.

Guided Frame unterstützt Menschen mit Sehbehinderung, bessere Fotos zu machen. Dafür werden Objekte erkannt und per Sprachansagen akustische Hinweise geliefert, das Smartphone entsprechend besser auszurichten. Mit an Bord ist auch Circle to Search, das man auch von Samsung-Handys kennt. Dieses Feature ermöglicht das Suchen nach Informationen direkt auf dem Bildschirm, ohne Apps wechseln zu müssen.

Preis und Update-Versprechen

Einen kleiner Wermutstropfen ist Googles Preispolitik in Europa. Während das Handy in den USA im Vergleich zum Pixel 7a nicht teurer wird (499 Dollar), gibt es hierzulande sehr wohl eine Preissteigerung. So wird das Pixel 8a in der 128GB-Variante um 559 Euro verkauft. Das sind 50 Euro (bzw. fast 10 Prozent) mehr als der Pixel 7a. Die 256GB-Variante kostet 609 Euro.

Das Handy ist ab heute im Google Store, bei A1, Drei und MediaMarkt vorbestellbar. Ab dem 14. Mai 2024 ist es schließlich im österreichischen Handel verfügbar.

Immerhin hat man in Sachen Software-Support dann einen richtigen Langstreckenläufer zu Hause. Wie bei den restlichen Pixeln verspricht Google 7 Jahre OS-Upgrades und Security-Patches. Das Pixel kommt in den Farben "Obsidian", "Porcelain", "Bay" und "Aloe". Die große Speichervariante gibt es nur in "Obsidian".

Pixel-Phones im Preisvergleich

Wer jetzt überlegt, beim neuen Pixel zuzuschlagen, dem hilft vielleicht ein kurzer Überblick aktueller Pixel-Preise:

Google Pixel 8 Pro: ab 814 Euro, hier auf Amazon

Google Pixel 8: ab 556 Euro, hier auf Amazon



Google Pixel 7a: ab 372 Euro, hier auf Amazon



Google Pixel 7 Pro: ab 590 Euro, hier auf Amazon

Google Pixel 7: ab 415 Euro, hier auf Amazon