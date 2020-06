Erdwärme unterstützt Hauptbahnhof-Heizung

Unter der Bodenplatte und innerhalb der Bohrpfähle des Wiener Hauptbahnhofes winden sich mehrere Kilometer an Absorberschläuchen entlang, die zu einer riesigen Geothermie-Anlage gehören. Die Leitungen unter der Bodenplatte besitzen eine Absorberfläche von insgesamt 24.000 Quadratmetern, jene an den Bohrpfählen 8.500 Quadratmeter. Als Trägermedium in den Schläuchen dient Wasser.