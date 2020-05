Stromerzeugung am Dach des Wiener Hauptbahnhofs

Am Dach des Wiener Hauptbahnhofs befindet sich eine Photovoltaik-Anlage, deren Kollektoren eine Gesamtfläche von 1.000 Quadratmeter aufweisen. Die Paneele sind in südwärts gerichteten Linien entlang der flachen Seite der Bahnsteigdächer angeordnet. Der Jahresenergieertrag der Photovoltaikanlage beträgt 128 Megawattstunden. Die maximale Leistung beträgt 141,2 Kilowattpeak.

Die Anlage am Wiener Hauptbahnhof ist mit diesen Daten vergleichbar mit einem Bürgersolarkraftwerk. Der erzeugte Strom wird sofort in das hauseigene Stromnetz eingespeist. Die Solarenergie fließt damit etwa in die Beleuchtung oder die Aufzüge des Hauptbahnhofs.