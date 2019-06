Wie man mit Eis im Winter heizen kann

Erneuerbare Energien haben ein großes Problem: Es ist schwierig und teuer, sie zu speichern. Deshalb wird etwa Strom aus Solar- und Windkraftanlagen meist direkt ins Netz gespeist, anstatt zur späteren Nutzung in kostenintensive Akkus. Mit Wärme ist das ähnlich. Wer das Prinzip der Erdwärme nutzen will, muss teure und genehmigungspflichtige Bohrungen vornehmen lassen, was viele Hausbesitzer abschreckt. Eine Alternative ist der Eis-Energiespeicher. Dieser verspricht, dass man im Winter mit Eis heizen kann. Das klingt vielleicht absurd oder experimentell, ist aber ein ausgereiftes System.

Ausgezeichnete Anlage

„In Österreich gibt es einige dutzend Anlangen im Einfamilienhaus-Bereich“, sagt Thomas Gamperl von Viessmann. Das deutsche Unternehmen ist einer der größten Anbieter für Eis-Energiespeicher-Anlagen. Auch eine Großanlage wurde bereits errichtet, zwei weitere sind in Arbeit. Die Großanlage steht bei Pro-Ject Audio in Mistelbach. Das heimische Unternehmen ist für seine hochwertigen Plattenspieler bekannt.

Die Anlage wurde kürzlich beim renommierten Umweltpreis Energy Globe Austria 2019 ausgezeichnet. „Die Anlage ist seit 2017 in Betrieb. Im Winter wärmt sie, im Sommer kühlt sie. Die Heizung funktioniert mittels Fußbodenheizung, die Kühlung ebenfalls“ sagt Herbert Rutschka, Betriebsleiter der Pro-Ject-Zentrale.