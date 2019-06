Was Städte gegen steigende Temperaturen tun können

In Städten wird es immer heißer. Durch die Bebauung und versiegelten Flächen, die die Hitze speichern und die Verdunstung verhindern, steigt die Temperatur überdurchschnittlich stark. Beton und Asphalt speichern Wärme besonders. Es ist damit in Wien laut Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG) etwa drei bis fünf Grad wärmer als am Land. Der Temperaturunterschied zwischen Stadt und Land kann laut Studien sogar bis zu zwölf Grad betragen, wenn Städte keine Maßnahmen setzen, um dies zu ändern.

Und: Es kühlt in den Nächten nicht mehr richtig ab. Ab 20 Grad spricht man von sogenannten „Tropennächten“ und diese kommen gerade in Wien immer häufiger vor. Die Jahresdurchschnittstemperatur Wiens hat sich in den letzten vier Jahrzehnten bereits um etwa zwei Grad Celsius erhöht. Allein der Hitzesommer 2018 mit 42 Hitzetagen deutet darauf hin, dass die Klimaerwärmung schneller voranschreitet als bisher angenommen.

Noch mehr grün

Doch was kann eine Stadt tun, um wieder kühler zu werden? Das „Urban Heat Islands“-Projekt, an dem sich auch die Stadt Wien beteiligt hatte, kommt zum klaren Schluss, dass es mehr Grünflächen braucht, um Städten Abkühlung zu verschaffen. In natürlichen Umgebungen mit vielen Grünflächen verdunstet Wasser aus den Pflanzen und kühlt die Luft ab. Die Stadt Wien will in den nächsten zwei Jahren daher als Maßnahme schattenspendende Bäume pflanzen. Dafür wurde ein Sonderbudget von acht Millionen Euro beschlossen, das für die Neubepflanzung in Gegenden eingesetzt werden soll, die besonders von der Hitze betroffen sind.



Nachhaltig Ausgewachsene Bäume binden neben Schwefeldioxid und Kohlenmonoxid etwa zehn Kilogramm pro Jahr und geben etwa 130 Kilogramm Sauerstoff ab. Durch die hohe Verdunstungsleistung und die große Schattenwirkung sind Bäume die effizienteste und nachhaltigste Klimaanlage gegen Überhitzung.