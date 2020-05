Die große Chance auf den Öl-Ausstieg

Vorgeschmack

Laut Peter gebe der Rückgang im Ölverbrauch durch die Corona-Krise einen Vorgeschmack darauf, was im Zuge der Klimaziele für 2030 ohnehin angestrebt werde: "Wir sehen einen Nachfrageeinbruch um 15 bis 25 Prozent." Dazu komme laut Haas, dass die Krise neue Arbeits- und Kommunikationsformen salonfähig gemacht hat. Er erwartet etwa, dass es dauerhaft weniger Flugverkehr geben wird: "Geschäftsreisen und Massentourismus werden weniger werden." Arbeiten von Zuhause aus werde wahrscheinlich künftig zu einem gewissen Maß beibehalten, wodurch auch weniger Autos auf den Straßen wären.

Beim Heizen von Gebäuden sind fossile Brennstoffe noch stark vertreten. Derzeit gibt es in Österreich noch 600.000 Haushalte mit Ölheizung. Laut Regierungsprogramm sollen 2035 keine mehr übrig sein. Peter: "Man muss den Ausbau erneuerbarer Energie beschleunigen, und das in allen Sektoren. Dafür ist es zentral, dass man über grünen Strom in ausreichendem Maß verfügt. Österreich hat bereits einen hohen Wasserkraftanteil. Dennoch ist mehr Wind- und Solarstrom notwendig, um den Anteil der Erneuerbaren weiter zu erhöhen."

Strom aus grünem Gas

73 Prozent des heimischen Stroms stammen aus Wasser-, Solar-, und Windkraft sowie Biomasse. Österreich liegt damit im internationalen Spitzenfeld. Die Verbrennung fossiler Brennstoffe in thermischen Kraftwerken sei aber maßgeblich. Sie können kurzfristig aktiviert oder deaktiviert werden, um das Stromnetz zu stabilisieren, erklärt Gudrun Senk von Wien Energie. "In Österreich gibt es zwar keine Kohlekraftwerke mehr, aber gasbetriebene. Die sind eine wichtige Brückentechnologie." Pumpspeicher, Akkus oder Wasserstoff können die Gaskraftwerke noch nicht ersetzen.

"Erdgas wird wohl noch länger benötigt werden, oder man steigt auf grünes Gas um." Biogas aus tierischen und pflanzlichen Abfällen, Wasserstoff aus Elektrolyse oder Synthesegas seien aussichtsreiche Alternativen. "Das sind drei technisch vernünftige Optionen, die zu 100 Prozent CO2-neutral sind. Sie sind derzeit aber noch relativ teuer."

Laut Senk sei es maßgeblich, diese Alternativen zu fossilen Brennstoffen trotz Corona-Krise weiterzuentwickeln und damit den Ökostromausbau voranzutreiben. Sie ist überzeugt, dass sich Investitionen auszahlen werden: "Man sieht, dass jeder Euro, den man in erneuerbare Energie steckt, 2,5 Euro zusätzliche Wertschöpfung bringt. Die ist zu 80 Prozent lokal."