Schwimmender Berg als Stromspeicher

Granit wäre ideal

In weiterer Folge wurden mehrere Studien durchgeführt, um die Machbarkeit des Lageenergiespeichers zu überprüfen. "Wir ließen etwa weltweit über 100 Bohrkerne von Bergbauunternehmen untersuchen, um herauszufinden, mit welcher Art von Gestein die Idee machbar wäre." Der Fels, den es auszuschneiden gilt, sollte nämlich möglichst einheitlich und dicht sein. "40 Prozent des Gesteins wäre für den Speicher geeignet, drei Prozent wäre perfekt." Granitfelsen in möglichst "störungsarmen" Gebieten, mit wenig tektonischer Aktivität, wären ideal. In Österreich würde sich etwa das Granit- und Gneishochland nördlich der Donau anbieten, meint Heindl.

Vorteilhaft wäre die Lage in der Nähe eines Gewässers. Unter einem voll ausgefahrenen 250 breiten Felsen würden sich knapp sechs Millionen Kubikmeter bzw. sechs Milliarden Liter Wasser befinden. Das entspricht der Wassermenge von rund 2400 olympischen Schwimmbecken mit 50 Meter Länge. Laut Heindl wird das Wasser am besten in einem Auffangbecken zwischengespeichert, sodass im laufenden Betrieb kein zusätzliches Wasser bezogen werden muss.

Im Steinbruch unsichtbar

Für einen Lageenergiespeicher mit einem Durchmesser von 250 Meter müsste man laut Heindl mit einer Bauzeit von drei Jahren und einem dreistelligen Millionenbetrag an Baukosten rechnen. "Ein Energieversorger kann sich so etwas auf jeden Fall leisten", meint Heindl. "Für ein Kraftwerk, einen Staudamm oder einen Pumpspeicher sind Milliardenbeträge notwendig."

In puncto Umweltverträglichkeit ist Heindl ebenfalls optimistisch. "Wir haben ein Gutachten machen lassen. Bei der 250-Meter-Version passiert relativ wenig." Den richtigen Standort vorausgesetzt, gebe es nicht einmal eine optische Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. "Es gibt genug aufgelassene Steinbrüche. Wenn ein Zylinder darin aufsteigt, sieht man das von Außen nicht einmal." Bei der Gestaltung der Zylinderoberfläche gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man könnte sie etwa begrünen oder mit Solarzellen überziehen.